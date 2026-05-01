Fim de semana em Taboão da Serra terá sol entre nuvens, máxima de 28°C e previsão de chuva

Direto da redação

O fim de semana em Taboão da Serra será de tempo estável na maior parte dos dias, com sol entre nuvens e mudança nas condições no domingo.

Nesta sexta-feira (1º), o dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 17°C e 27°C, com noite também nublada.

No sábado (2), o tempo segue semelhante, com sol entre muitas nuvens e tempo firme. A máxima pode chegar a 28°C, enquanto a mínima fica em 17°C.

Já no domingo (3), há previsão de chuva passageira ao longo do dia, com acumulado de cerca de 6,4 mm. Apesar da instabilidade, o sol aparece entre nuvens. À noite, o tempo volta a ficar firme, com muitas nuvens. As temperaturas caem, variando entre 16°C e 21°C.

A umidade do ar permanece elevada durante o período, e o índice de raios ultravioleta é moderado. A qualidade do ar é considerada satisfatória.