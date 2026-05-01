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Taboão da Serra conquista menção honrosa no 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo

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Da PMTS 

Taboão da Serra recebeu menção honrosa no 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/SP). O evento ocorreu entre os dias 8 e 10 de abril, em Santos, e reuniu servidores de 645 municípios paulistas para debater o envelhecimento da população e impactos sobre a organização da saúde pública, do cuidado e do financiamento.

Durante o COSEMS/SP houve a 22ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios e o 15º Prêmio David Capistrano, que reconhecem experiências municipais em diferentes categorias, evidenciando a diversidade e a potência do Sistema Único de Saúde (SUS).

Taboão da Serra inscreveu 38 trabalhos na Mostra e recebeu Menção Honrosa pela iniciativa “Adolescentes transformam o território: enfrentam as mudanças no clima com Saúde e Educação Ambiental”. 

O secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., reforçou que participar do COSEMS/SP é fundamental para trocar experiências, conhecer boas práticas e fortalecer a gestão pública em saúde. “Esses encontros permitem que os municípios compartilhem projetos que dão resultado, aprendam com outras realidades e tragam novas ideias para melhorar o atendimento à população. Além disso, receber uma menção honrosa mostra que Taboão da Serra está no caminho certo, desenvolvendo ações inovadoras e fortalecendo o SUS com iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas”, declarou.

Menção Honrosa

A iniciativa premiada teve como objetivo o combate às emergências climáticas e foi promovida pelo Centro de Atenção a Saúde do Adolescente (Casa do Adolescente) em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Escola Livre de Educação Ambiental (ELEA), e com a E.E. Jornalista Wandyck Freitas.

O projeto começou com uma visita à Travessia Eco-Poá, no Parque Assunção, para identificar necessidades ambientais. Depois, os jovens participaram de atividades sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e deram ideias para melhorar o espaço. Dentre as ações, foi realizado o plantio de 20 árvores nativas e frutíferas, a criação de horta comunitária, instalação de mesas, luminárias, piso tátil, painel de grafite e o início de uma composteira.

A diretora da Casa do Adolescente, Carla Borges, destacou que na unidade o cuidado vai muito além do atendimento clínico. “Ao unir saúde, educação e urbanismo, a iniciativa transformou a Travessia Eco-Poá em uma resposta concreta aos desafios ambientais, envolvendo jovens, escola pública e políticas públicas do território. Essa experiência reforça que cuidar da saúde dos adolescentes também significa cuidar do espaço onde vivem, promovendo bem-estar, inclusão, sustentabilidade e fortalecendo o SUS como uma política pública capaz de gerar mudanças reais na vida das pessoas”, disse.

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