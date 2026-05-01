Taboão da Serra conquista menção honrosa no 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo

Da PMTS

Taboão da Serra recebeu menção honrosa no 39º Congresso de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo (COSEMS/SP). O evento ocorreu entre os dias 8 e 10 de abril, em Santos, e reuniu servidores de 645 municípios paulistas para debater o envelhecimento da população e impactos sobre a organização da saúde pública, do cuidado e do financiamento.

Durante o COSEMS/SP houve a 22ª Mostra de Experiências Exitosas dos Municípios e o 15º Prêmio David Capistrano, que reconhecem experiências municipais em diferentes categorias, evidenciando a diversidade e a potência do Sistema Único de Saúde (SUS).

Taboão da Serra inscreveu 38 trabalhos na Mostra e recebeu Menção Honrosa pela iniciativa “Adolescentes transformam o território: enfrentam as mudanças no clima com Saúde e Educação Ambiental”.

O secretário de Saúde, Dr. Ailton Bogalho Jr., reforçou que participar do COSEMS/SP é fundamental para trocar experiências, conhecer boas práticas e fortalecer a gestão pública em saúde. “Esses encontros permitem que os municípios compartilhem projetos que dão resultado, aprendam com outras realidades e tragam novas ideias para melhorar o atendimento à população. Além disso, receber uma menção honrosa mostra que Taboão da Serra está no caminho certo, desenvolvendo ações inovadoras e fortalecendo o SUS com iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas”, declarou.

Menção Honrosa

A iniciativa premiada teve como objetivo o combate às emergências climáticas e foi promovida pelo Centro de Atenção a Saúde do Adolescente (Casa do Adolescente) em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Escola Livre de Educação Ambiental (ELEA), e com a E.E. Jornalista Wandyck Freitas.

O projeto começou com uma visita à Travessia Eco-Poá, no Parque Assunção, para identificar necessidades ambientais. Depois, os jovens participaram de atividades sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e deram ideias para melhorar o espaço. Dentre as ações, foi realizado o plantio de 20 árvores nativas e frutíferas, a criação de horta comunitária, instalação de mesas, luminárias, piso tátil, painel de grafite e o início de uma composteira.

A diretora da Casa do Adolescente, Carla Borges, destacou que na unidade o cuidado vai muito além do atendimento clínico. “Ao unir saúde, educação e urbanismo, a iniciativa transformou a Travessia Eco-Poá em uma resposta concreta aos desafios ambientais, envolvendo jovens, escola pública e políticas públicas do território. Essa experiência reforça que cuidar da saúde dos adolescentes também significa cuidar do espaço onde vivem, promovendo bem-estar, inclusão, sustentabilidade e fortalecendo o SUS como uma política pública capaz de gerar mudanças reais na vida das pessoas”, disse.