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1º de Maio: Ato contra escala 6 x 1 reúne centrais sindicais no Pirajuçara e prevê sorteio de moto 0km

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Direto da Redação

Centrais sindicais realizam nesta sexta-feira, dia 1º de maio, um evento na Avenida Fernando Fernandes voltado à prestação de serviços, lazer e mobilização pelo fim da chamada ‘Escala 6 x 1’ e redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. Durante a programação estão previstos diversos shows musicais e o sorteio de uma moto nova, com seguro de 1 ano.

A programação começa a partir das 10h e ao longo do dia terá apresentações musicais de artistas como Di-Oliveira, Nady Azevedo, Iran Carvalho, Renne Bahia, Deia Lucena, Sofia Brasil entre outros.

A mobilização terá ação social em parceria com a Faculdade Anhanguera e a Associação ABOA. Equipes das áreas de enfermagem, pedagogia, odontologia e psicologia estarão no local oferecendo atendimentos e orientações gratuitas à população. Além disso, o público poderá acessar serviços como corte de cabelo, barba, esmaltação de unhas e sessões de massagem, também sem custo.

Na área jurídica, o atendimento ficará sob responsabilidade do sindicato dos comerciários, garantindo orientação àqueles que buscam esclarecimentos sobre direitos trabalhistas e outras demandas legais.

Além da moto, devem ser sorteados prêmios, incluindo bicicletas, utilidades domésticas, estadias em pousadas disponibilizadas por sindicatos participantes, além de um passaporte completo para o Zoológico de São Paulo. 

SERVIÇO:

Ato do 1º de Maio em Taboão da Serra

Local: Avenida Fernando Fernandes (Jd. Mituzi)

A partir das 10h

Entrada Gratuita

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