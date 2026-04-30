1º de Maio: veja o que abre e fecha em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra

Por Samara Matos, na redação

O feriado do Dia do Trabalho, nesta sexta-feira (1º), altera o funcionamento de serviços em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra. Confira o que muda em serviços públicos, transporte e atendimento à população.

Prefeituras

As prefeituras de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra não terão atendimento ao público na sexta-feira (1º), conforme o calendário oficial de feriados. O funcionamento será retomado na segunda-feira (4).

Seguem ativos apenas os serviços essenciais, como saúde de urgência, limpeza urbana e segurança, conforme previsto em lei para serviços indispensáveis.

Bom Prato

As unidades do Bom Prato de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra não estão entre as que abrem na sexta-feira (1º). Na segunda-feira (4), todas as unidades voltam ao funcionamento normal.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo estarão fechados na sexta-feira (1º). O atendimento presencial retorna no sábado (2), com agendamento obrigatório.

Os serviços digitais seguem disponíveis:

www.poupatempo.sp.gov.br

Bancos

As agências bancárias estarão fechadas na sexta-feira (1º), seguindo o calendário nacional. Contas com vencimento no feriado poderão ser pagas no próximo dia útil, sem multa. Aplicativos e caixas eletrônicos funcionam normalmente.

Transporte público

O transporte terá operação especial durante o feriado:

Capital e Região Metropolitana:

Ônibus (SPTrans): circulação com cerca de 6,6 mil veículos, seguindo tabela de sábado

Metrô e CPTM: operação com intervalos de domingo

Linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata terão operação 24h entre sexta e sábado

Linha 17-Ouro funciona das 10h às 15h

Taboão da Serra, Embu das Artes e região:

Linhas intermunicipais operam com horários de domingo

Pode haver redução de frota e maior tempo de espera

Rodízio de veículos

O rodízio municipal de veículos estará suspenso na sexta-feira (1º) na capital paulista.

Rodovias

A expectativa é de aumento no movimento nas estradas: cerca de 18 milhões de veículos devem circular nas rodovias do estado. Na capital, aproximadamente 2,5 milhões de veículos devem deixar a cidade durante o feriado.

Saúde

Hospitais estaduais funcionam normalmente para urgência e emergência. Já ambulatórios e farmácias de alto custo não terão atendimento no feriado.