Polícia Militar realiza Operação Impacto Força Total e reforça segurança em Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra

Direto da redação

A Polícia Militar do Estado de São Paulo realizou nesta quarta-feira (29) a Operação Impacto Força Total, ação pontual que mobilizou efetivo em todo o estado, incluindo Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra.

A operação ocorreu ao longo de todo o dia e teve como objetivo reforçar o policiamento ostensivo e preventivo, com foco no combate a roubos e furtos, principalmente de veículos e contra pedestres.

Na região, houve intensificação de patrulhamento, bloqueios e abordagens em pontos considerados estratégicos, definidos a partir de indicadores criminais.

A ação contou com equipes de diversas unidades da corporação e foi acompanhada em tempo real pelo Centro de Operações da PM (Copom).

Segundo a Polícia Militar, a Operação Impacto Força Total faz parte de um calendário nacional e é realizada em datas específicas, com mobilização simultânea em todos os municípios.