Tradicional Festa de Santa Cruz em Embu das Artes acontece de 1º a 3 de maio

Direto da redação
A tradicional Festa de Santa Cruz será realizada entre os dias 1º e 3 de maio em Embu das Artes, no Memorial Sakai. O evento tem entrada gratuita e reúne programação cultural e religiosa.
Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a festa é uma das mais antigas da cidade e mantém tradições populares com apresentações de adoradores, jongo, folia de reis e música caipira, além de bingo e comidas típicas.
A abertura, na sexta-feira (1º), terá procissão, missa e o tradicional levantamento do mastro. No sábado (2) e domingo (3), a programação segue com apresentações culturais, baile da melhor idade e shows musicais.
A festa é aberta ao público e deve atrair moradores de Embu das Artes e cidades da região.
Confira a programação gratuita e participe com sua família e amigos!
1/5 – SEXTA
16h – Procissão motorizada saindo da Capela de São José (Rua Mar Vermelho, 33, Jardim Embuarama) a Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Rua Aderaldo Caiubi, 76, Vila Cercado Grande), seguindo com a reza do terço até o Memorial Sakai (Rua Rebolo Gonzales, 185, Vila Cercado Grande)
18h – Missa
19h – Levantamento do Mastro e Adoradores de Santa Cruz de Embu das Artes
20h30 – Show Só Modão (violeiros)
2/5 – SÁBADO
17h – Procissão com saída da Igreja Nossa Senhora do Rosário (Rua da Matriz, 11, Centro) até a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, junto com Adoradores de Santa Cruz de Embu das Artes
18h – Adoradores e Folia de Reis do Marajoara
19h – Baile da Melhor Idade com show de Élcio Dias & Amorim
20h30 – Flores do Mulungu (cirandanças)
21h30 – Show de Jucimara Lins
3/5 – DOMINGO
18h – Banda Municipal de Embu das Artes
20h30 – Comunidade Jongo de Embu das Artes
21h30 – Show de Ricardo Barreto
SERVIÇO
Festa de Santa Cruz de Embu das Artes
De 1º a 3/5, a partir das 18h (atividades religiosas nos dias 1 e 2/5 começam mais cedo, ver programação acima)
Local: Memorial Sakai
Rua Rebolo Gonzales, 185, Vila Cercado Grande
Entrada gratuita