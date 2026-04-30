Tradicional Festa de Santa Cruz em Embu das Artes acontece de 1º a 3 de maio

Direto da redação

A tradicional Festa de Santa Cruz será realizada entre os dias 1º e 3 de maio em Embu das Artes, no Memorial Sakai. O evento tem entrada gratuita e reúne programação cultural e religiosa.

Organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, a festa é uma das mais antigas da cidade e mantém tradições populares com apresentações de adoradores, jongo, folia de reis e música caipira, além de bingo e comidas típicas.

A abertura, na sexta-feira (1º), terá procissão, missa e o tradicional levantamento do mastro. No sábado (2) e domingo (3), a programação segue com apresentações culturais, baile da melhor idade e shows musicais.

A festa é aberta ao público e deve atrair moradores de Embu das Artes e cidades da região.

Confira a programação gratuita e participe com sua família e amigos!

1/5 – SEXTA

16h – Procissão motorizada saindo da Capela de São José (Rua Mar Vermelho, 33, Jardim Embuarama) a Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Rua Aderaldo Caiubi, 76, Vila Cercado Grande), seguindo com a reza do terço até o Memorial Sakai (Rua Rebolo Gonzales, 185, Vila Cercado Grande)

18h – Missa

19h – Levantamento do Mastro e Adoradores de Santa Cruz de Embu das Artes

20h30 – Show Só Modão (violeiros)

2/5 – SÁBADO

17h – Procissão com saída da Igreja Nossa Senhora do Rosário (Rua da Matriz, 11, Centro) até a Igreja Nossa Senhora de Lourdes, junto com Adoradores de Santa Cruz de Embu das Artes

18h – Adoradores e Folia de Reis do Marajoara

19h – Baile da Melhor Idade com show de Élcio Dias & Amorim

20h30 – Flores do Mulungu (cirandanças)

21h30 – Show de Jucimara Lins

3/5 – DOMINGO

18h – Banda Municipal de Embu das Artes

20h30 – Comunidade Jongo de Embu das Artes

21h30 – Show de Ricardo Barreto

SERVIÇO

Festa de Santa Cruz de Embu das Artes

De 1º a 3/5, a partir das 18h (atividades religiosas nos dias 1 e 2/5 começam mais cedo, ver programação acima)

Local: Memorial Sakai

Rua Rebolo Gonzales, 185, Vila Cercado Grande

Entrada gratuita