Homem foge após acidente com carro furtado, cai em córrego e é preso pela GCM em Taboão

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) na manhã de quarta-feira (29), após se envolver em um acidente com um carro furtado e cair em um córrego na Avenida Cid Nelson Jordano, no Jardim Salete, em Taboão da Serra.
Segundo a GCM, equipes foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram o suspeito ferido dentro do córrego.
O homem relatou que dirigia o veículo quando perdeu o controle da direção e bateu contra um guard rail. Após o acidente, ele tentou fugir junto com outro indivíduo, mas tropeçou, caiu no córrego e machucou o pé, não conseguindo sair.
O suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU e levado ao Pronto-Socorro Antena. Após atendimento médico, ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.
Durante a ocorrência, foi constatado que o carro envolvido havia sido furtado na noite anterior. A proprietária informou à polícia que estacionou o veículo em frente à casa do filho e só percebeu o furto na manhã seguinte, após ser avisada pela GCM.
O homem foi encontrado com o documento do carro e não explicou como teve acesso ao veículo. Ele permaneceu em silêncio durante o depoimento.
A Polícia Civil registrou o caso e manteve o suspeito preso após o não pagamento da fiança. O veículo foi recuperado e devolvido à proprietária.