Operação Notre Dame prende suspeitos em Embu das Artes e cumpre mandados em Taboão da Serra

Direto da redação

A Polícia Civil realizou, nesta quarta-feira (29), a Operação Notre Dame contra uma organização criminosa especializada em roubos a residências. A ação teve foco na região, com prisões em Embu das Artes e cumprimento de mandados em Taboão da Serra.

Ao todo, quatro suspeitos foram presos. Dois deles em Embu das Artes e os outros no Rio Grande do Sul. Também foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em cidades de três estados.

De acordo com as investigações, o grupo atuava de forma organizada e interestadual, com criminosos de São Paulo contando com apoio de comparsas em outros estados para realizar os roubos.

O caso começou a ser investigado após um crime ocorrido em fevereiro, quando criminosos invadiram uma residência, renderam vítimas e levaram objetos de alto valor, como joias e relógios.

A polícia informou que materiais apreendidos durante a operação vão ajudar na continuidade das investigações, que seguem para identificar outros envolvidos.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) de Canoas, com apoio de forças de segurança de outros estados.