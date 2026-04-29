Vestibulinho da Etec de Embu das Artes abre inscrições para cursos técnicos no 2º semestre de 2026

Por Samara Matos, na redação

A Etec de Embu das Artes está com inscrições abertas para o Vestibulinho do segundo semestre de 2026, oferecendo cursos técnicos gratuitos para quem deseja se qualificar e ampliar as oportunidades no mercado de trabalho. O processo seletivo é organizado pelo Centro Paula Souza, responsável pelas Escolas Técnicas Estaduais em São Paulo.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet até as 15h do dia 25 de maio, pelo site oficial vestibulinho.etec.sp.gov.br. A taxa de inscrição é de R$ 50, com possibilidade de redução de 50% para candidatos que atendam aos critérios do edital.

Na unidade de Embu das Artes, são oferecidas vagas para os cursos de Técnico em Redes de Computadores (tarde), Técnico em Administração (noite), Técnico em Desenvolvimento de Sistemas (noite) e Técnico em Eletroeletrônica (noite), com 40 vagas para cada curso.

O calendário do processo seletivo também prevê a divulgação do resultado dos pedidos de redução da taxa no dia 28 de abril, a partir das 15h, com prazo para recursos nos dias 29 e 30 de abril. A prova está marcada para o dia 21 de junho de 2026 (domingo), às 13h30.

O Vestibulinho é uma das principais portas de entrada para o ensino técnico gratuito no estado e costuma atrair candidatos de Embu das Artes e cidades da região. Mais informações e o edital completo podem ser consultados no site oficial do processo seletivo.