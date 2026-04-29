Metrô de SP abre 169 vagas de aprendiz em parceria com o Senai

Direto da redação

O Metrô de São Paulo abriu nesta segunda-feira (27) as inscrições para o Programa Aprendiz, que oferece vagas para jovens interessados em formação profissional nas áreas técnica, mecânica e elétrica. O processo seletivo é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre 14h do dia 27 de abril e 21h do dia 8 de maio de 2026.

As oportunidades são para os cursos de Técnico em Mecatrônica, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, Mecânico de Usinagem e Mecânico de Manutenção. As formações serão ministradas nas unidades SENAI Anchieta e SENAI Roberto Simonsen.

SENAI Anchieta : www.sp.senai.br/conectividade

: www.sp.senai.br/conectividade SENAI Roberto Simonsen: www.sp.senai.br/bras

Cursos, unidades e vagas

Curso Unidade SENAI Vagas Vagas PcD Turno Técnico em Mecatrônica Anchieta 35 2 Manhã Técnico em Desenvolvimento de Sistemas Anchieta 35 2 Tarde Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica Roberto Simonsen 35 2 Tarde Mecânico de Usinagem Roberto Simonsen 32 2 Manhã Mecânico de Manutenção Roberto Simonsen 32 2 Tarde

Ao todo, são ofertadas até 35 vagas por curso, com reserva de duas vagas para pessoas com deficiência (PcD) em cada modalidade.

Benefícios

Os aprendizes selecionados terão direito a bolsa-auxílio de R$ 972,60 mensais, além de benefícios como bilhete de serviço do Metrô, auxílio-refeição de R$ 1.204,80, auxílio-alimentação de R$ 694,10, vale-transporte, seguro de vida em grupo e plano de saúde (opcionais), além de previdência suplementar opcional.

Requisitos

Para os cursos técnicos no SENAI Anchieta, é necessário ter idade mínima de 14 anos até julho de 2026, com idade máxima que permita a conclusão do curso antes dos 24 anos. Também é exigido estar matriculado no Ensino Médio, a partir do 2º ano.

Já para os cursos de aprendizagem industrial no SENAI Roberto Simonsen, a idade mínima varia entre 14 e 16 anos, dependendo da formação. Também é exigido Ensino Fundamental II completo e idade máxima que permita concluir o curso antes dos 24 anos.

Os interessados devem consultar os editais completos no site do Metrô, na seção “Trabalhe Conosco – Aprendiz”, ou diretamente nos sites das unidades do Senai.