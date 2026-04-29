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Metrô de SP abre 169 vagas de aprendiz em parceria com o Senai

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Direto da redação 

O Metrô de São Paulo abriu nesta segunda-feira (27) as inscrições para o Programa Aprendiz, que oferece vagas para jovens interessados em formação profissional nas áreas técnica, mecânica e elétrica. O processo seletivo é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet, entre 14h do dia 27 de abril e 21h do dia 8 de maio de 2026.

As oportunidades são para os cursos de Técnico em Mecatrônica, Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, Eletricista de Manutenção Eletroeletrônica, Mecânico de Usinagem e Mecânico de Manutenção. As formações serão ministradas nas unidades SENAI Anchieta e SENAI Roberto Simonsen.

Cursos, unidades e vagas

CursoUnidade SENAIVagasVagas PcDTurno
Técnico em MecatrônicaAnchieta352Manhã
Técnico em Desenvolvimento de SistemasAnchieta352Tarde
Eletricista de Manutenção EletroeletrônicaRoberto Simonsen352Tarde
Mecânico de UsinagemRoberto Simonsen322Manhã
Mecânico de ManutençãoRoberto Simonsen322Tarde

Ao todo, são ofertadas até 35 vagas por curso, com reserva de duas vagas para pessoas com deficiência (PcD) em cada modalidade.

Benefícios

Os aprendizes selecionados terão direito a bolsa-auxílio de R$ 972,60 mensais, além de benefícios como bilhete de serviço do Metrô, auxílio-refeição de R$ 1.204,80, auxílio-alimentação de R$ 694,10, vale-transporte, seguro de vida em grupo e plano de saúde (opcionais), além de previdência suplementar opcional.

Requisitos

Para os cursos técnicos no SENAI Anchieta, é necessário ter idade mínima de 14 anos até julho de 2026, com idade máxima que permita a conclusão do curso antes dos 24 anos. Também é exigido estar matriculado no Ensino Médio, a partir do 2º ano.

Já para os cursos de aprendizagem industrial no SENAI Roberto Simonsen, a idade mínima varia entre 14 e 16 anos, dependendo da formação. Também é exigido Ensino Fundamental II completo e idade máxima que permita concluir o curso antes dos 24 anos.

Os interessados devem consultar os editais completos no site do Metrô, na seção “Trabalhe Conosco – Aprendiz”, ou diretamente nos sites das unidades do Senai.

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