Deputada federal Maria Rosas destina mais de R$ 3 milhões para saúde e área social em Taboão da Serra

Direto da redação

A deputada federal Maria Rosas (Republicanos-SP) destinou mais de R$ 3 milhões em emendas parlamentares ao município de Taboão da Serra. Os recursos foram aplicados em diferentes áreas, com destaque para saúde, assistência social, esporte e direitos humanos.

Na área da saúde, os investimentos foram direcionados para a ampliação e reforma do Centro de Especialidades e da Unidade Básica de Saúde (UBS) Dra. Maria José de Albuquerque. Também houve recursos para a estruturação da rede de atenção básica, com aquisição de equipamentos para fortalecer o atendimento à população.

Na assistência social, as emendas reforçaram os serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) no município. Entre as instituições beneficiadas estão o Abrigo de Taboão da Serra, que atua no acolhimento de crianças e adolescentes, além da Associação dos Deficientes de Taboão da Serra (ADT) e o Lar da Criança, que receberam recursos para manutenção e compra de equipamentos.

A ONG Sementes do Amanhã foi uma das principais contempladas, com mais de R$ 1 milhão em recursos. A entidade, fundada em 2005, atua no atendimento de crianças, adolescentes, jovens e idosos em situação de vulnerabilidade social. Os investimentos foram destinados ao custeio das atividades, estruturação dos serviços e aquisição de um veículo para transporte, ampliando o alcance do atendimento.

Na área do esporte, os recursos foram aplicados em projetos sociais voltados à prática esportiva, educação, lazer e inclusão social, com foco em crianças e adolescentes.

Já na área de direitos humanos, o Conselho Tutelar de Taboão da Serra recebeu seis computadores, com o objetivo de modernizar o atendimento e agilizar os processos de proteção à infância e adolescência.

O conjunto de investimentos soma R$ 3.495.503,96 e tem como objetivo fortalecer os serviços públicos e ampliar o atendimento à população de Taboão da Serra.