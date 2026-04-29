ANEEL anuncia bandeira amarela e conta de luz fica mais cara em Taboão da Serra e região

Por Samara Matos, na redação

Moradores de Taboão da Serra e cidades da região terão aumento na conta de luz em maio. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) confirmou que a bandeira tarifária do mês será amarela, o que implica cobrança adicional no consumo de energia elétrica.

Com a mudança, os consumidores passam a pagar um acréscimo de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos. O aumento está relacionado à redução do volume de chuvas nas regiões dos reservatórios, o que diminui a geração de energia pelas hidrelétricas.

Para compensar essa queda, o sistema elétrico nacional precisa acionar usinas termelétricas, que têm custo mais elevado, refletindo diretamente no valor da conta de luz.

Entre janeiro e abril, a bandeira tarifária permaneceu verde, sem custos adicionais, cenário que mudou com a chegada do período seco.

O sistema de bandeiras tarifárias, criado em 2015, indica mensalmente as condições de geração de energia no país. Quando a bandeira é verde, não há cobrança extra. Já a amarela representa custo adicional moderado, enquanto a vermelha sinaliza tarifas mais altas.

Diante do novo cenário, a ANEEL orienta que a população adote hábitos de consumo consciente para evitar desperdícios e reduzir o impacto no orçamento doméstico.

A cobrança adicional vale para todos os consumidores atendidos pelas distribuidoras conectadas ao Sistema Interligado Nacional, incluindo moradores de Taboão da Serra e municípios vizinhos.