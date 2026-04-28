Eduardo Nóbrega reforça apoio ao turismo e defende título de Município de Interesse Turístico (MIT) para São Lourenço da Serra

Direto da Redação, com informações da assessoria

O deputado estadual Eduardo Nóbrega participou neste fim de semana do 3º Trilhão Rodas da Serra, em São Lourenço da Serra. O evento reuniu esportistas, moradores e visitantes, fortalecendo o turismo local, o esporte de aventura e a economia do município.

Durante a programação, Nóbrega destacou a relevância de incentivar eventos que movimentam a cidade, geram renda para comerciantes e valorizam os atrativos naturais da região. Em seu discurso, o parlamentar defendeu o avanço de São Lourenço da Serra para obter o título de Município de Interesse Turístico (MIT). Esta classificação, concedida pelo Governo do Estado, amplia o acesso a investimentos e recursos destinados à infraestrutura e ao desenvolvimento turístico.

“São Lourenço da Serra tem grande potencial turístico e merece esse reconhecimento. O título de MIT significa mais recursos, mais oportunidades e mais desenvolvimento para a cidade. Vamos trabalhar juntos para conquistar esse avanço”, afirmou Eduardo Nóbrega.

O deputado ressaltou ainda a parceria com o prefeito Felipe Seme Amed, com o vereador Fernando Seme Amed e com o organizador do evento Henrique Borges, reconhecendo o empenho de todos na realização de iniciativas que fortalecem o município. O 3º Trilhão Rodas da Serra já se consolidou como uma atração importante no calendário local, incentivando o esporte, o lazer em família e o turismo regional.