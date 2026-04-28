Ney Santos recebe alta após cirurgia para retirada de tumor no pâncreas

Por Samara Matos, na redação

O ex-prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (28), após cerca de 15 dias de internação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia para retirada de um nódulo no pâncreas.

Ele deixou o hospital com evolução positiva no quadro clínico e seguirá em recuperação domiciliar, conforme orientação médica. A previsão é de repouso por cerca de 20 dias, com acompanhamento e restrições antes do retorno gradual às atividades.

A alta foi anunciada pelo próprio político nas redes sociais, onde ele também agradeceu o apoio recebido durante todo o período de internação e recuperação.

Em publicação, Ney Santos destacou a fé, a família e o apoio recebido durante o tratamento. Ele agradeceu orações, mensagens de carinho e o trabalho da equipe médica, afirmando que o período de internação foi marcado por aprendizado e gratidão.

Relembre o caso

O caso foi anuncio em 14 de abril, quando Ney Santos foi internado para investigação e tratamento de um nódulo identificado no pâncreas. Na ocasião, exames iniciais já indicavam a necessidade de acompanhamento especializado.

A confirmação do diagnóstico foi feita pelo próprio ex-prefeito em 17 de abril, quando ele informou publicamente que se tratava de um tumor na cauda do pâncreas, identificado após uma série de exames. O nódulo media cerca de 1,7 cm e havia indicação de tratamento cirúrgico, diante da suspeita de malignidade.

Cirurgia e internação

No dia 21 de abril, Ney Santos foi submetido à cirurgia no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para retirada do nódulo pancreático.

De acordo com o boletim médico, o procedimento ocorreu sem intercorrências e com boa evolução no pós-operatório. Após a cirurgia, ele permaneceu internado sob observação, inicialmente em unidade de terapia intensiva, com quadro clínico estável durante toda a recuperação hospitalar.