Shopping Taboão celebra o Dia das Mães com bolsa exclusiva da Farm Rio ETC e sorteio de Citroën C3

Direto da redação

O Shopping Taboão prepara duas ações especiais para homenagear o amor que une mães e filhos. Com o tema “Mãe, um sentido que nos une”, a campanha convida clientes a participarem do Compre & Ganhe, com prêmio de uma bolsa com estampa exclusiva da Farm Rio ETC, além do sorteio de um carro 0 KM Citroën C3 durante a ação Compre & Concorra.

A bolsa de presente pode ser retirada entre os dias 28 de abril a 10 de maio ou enquanto durarem os estoques. Para participar, o cliente deve acessar o Programa de Benefícios pelo aplicativo do Shopping Taboão e cadastrar suas notas. Clientes três estrelas ganham uma bolsa a cada 200 reais em notas, clientes duas estrelas precisam de 400 reais para garantir o prêmio, já os clientes 1 estrela devem acumular 500 reais em notas.

O sorteio do Citroën C3 vale para compras feitas entre os dias 28 de abril e 31 de maio. Para participar também é necessário estar cadastrado no Programa de Benefícios e ativar o sorteio dentro do aplicativo do shopping. Clientes 3 estrelas ganham 10 números da sorte, 2 estrelas recebem 5 números da sorte e clientes 1 estrela ganham 1 número da sorte, independente da quantidade notas cadastradas.

As duas campanhas são acumulativas. O cliente pode participar simultaneamente do Compre & Ganhe e do Compre & Concorra com as mesmas notas fiscais, dobrando as oportunidades de presentear e ser premiado. “No Shopping Taboão, a celebração vai além dos prêmios. É uma oportunidade para fortalecer laços familiares e criar memórias tão duradouras quanto o amor de mãe”, diz o gerente de marketing João Almeida.

Pela primeira vez, a ALLOS, a mais inovadora plataforma de experiências, entretenimento, serviços, lifestyle e compras do Brasil, incorpora uma influenciadora como ponto de partida da campanha. A escolhida foi a criadora digital Mari Kruger (@marikrugerb), que abre a conversa nas redes sociais ao abordar, de forma leve e bem-humorada, o tema do “sexto sentido materno”. A partir dessa ativação inicial, o conteúdo ganha escala com a participação de mães e filhos reais, o que reforça o compromisso com a autenticidade e emoção, ampliando o alcance e a identificação do público com a campanha.

Dia das Mães Shopping Taboão

Compre&Ganhe- de 28 de abril a 10 de maio

Prêmio: Bolsa estampada FARM RIO ETC

Cliente 3 estrelas: 200 reais em notas

Cliente 2 estrelas: 400 reais em notas

Cliente 1 estrela: 500 reais em notas

Prêmios do mês – Carro 0KM Citroen C3 – de 28 de abril a 31 de maio

Cliente 3 estrelas: 10 números da sorte

Cliente 2 estrelas: 5 números da sorte

Cliente 1 Estrela: 1 número da sorte

Shopping Taboão

Endereço: Avenida Taboão da Serra, 2643, Centro, Taboão da Serra, SP

Site: www.shoppingtaboao.com.br

Instagram: @shoppingtaboao

Central de Atendimento: (11) 3164 7830