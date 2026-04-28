Atacadão instala guard rail em estacionamento após carro despencar e matar motorista

Direta da redação

O Atacadão no Centro de Taboão da Serra ganhou proteção a mais após o acidente trágico, que matou um homem de 55 anos, após seu veículo colidir contra o muro e despencar de uma altura de quase 15 metros. Para evitar acidentes semelhantes, a rede instalou guard rail ao redor de todo estacionamento.

O caso aconteceu no dia 12 de abril. O motorista perdeu o controle do carro ao manobrar no estacionamento. O veículo ultrapassou a mureta de proteção e despencou às margens da Avenida Taboão da Serra. A queda mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, que constataram a morte no local.

No dia do acidente, a unidade fechou após o ocorrido. Em nota, o Atacadão disse que prestava apoio e estava colaborando com as autoridades policiais, que investigam as causas do acidente.

Pelas redes sociais, clientes reforçaram a necessidade de maior proteção em torno do estacionamento para evitar novos acidentes.