11º Encontro de Autismo em Taboão debate programas de emprego para mães atípicas, suporte a autistas adultos e criação do Centro TEA

Por Samara Matos, na redação

O 11º Encontro de Autismo de Taboão da Serra, realizado no último sábado (25), no Cemur, reuniu autoridades, especialistas e famílias atípicas em um dia de debates e apresentação de propostas voltadas à ampliação das políticas públicas para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Idealizador do evento, o vereador Dr. Ronaldo Onishi destacou que o encontro tem papel direto na construção de ações concretas no município e rebateu críticas sobre a atuação ao longo de seu mandato.

“Se tem uma palavra para resumir, é aprendizado. Aqui nós ouvimos especialistas e famílias e, a partir disso, construímos políticas públicas. Não é um trabalho de um dia só, é um trabalho contínuo”, afirmou.

Durante o evento, o parlamentar apresentou avanços já conquistados, como a Lei do Autismo no Esporte, a criação da Carteira Municipal de Identificação do Autista e da Semana do Autismo. Ele também ressaltou a aprovação de um projeto que destina 6% das unidades habitacionais para famílias atípicas, em meio à previsão de novos programas habitacionais no município.

Entre as propostas discutidas, ganharam destaque ideias como a criação de programas de qualificação profissional voltados para mães atípicas e pessoas com deficiência, além da ampliação do acesso ao mercado de trabalho.

“Queremos avançar com o Qualifica para mães atípicas e pessoas com deficiência. Muitas mães enfrentam dificuldades porque precisam acompanhar seus filhos em consultas e terapias, e isso ainda é uma barreira no mercado de trabalho”, disse.

Outro ponto central do encontro foi a implantação do Centro TEA, considerado uma das principais demandas das famílias. A proposta é que o espaço ofereça atendimento integrado, reunindo profissionais como psicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos.

O vereador defendeu que o modelo seja estruturado com foco na área da saúde, principal necessidade das famílias.

“O autismo acaba sendo vinculado à pessoa com deficiência, mas o maior desafio está na saúde. Precisamos de um centro que ofereça atendimento completo e integrado para garantir suporte real às famílias”, explicou.

O prefeito Engenheiro Daniel destacou que o futuro Centro TEA deve ser referência no estado de São Paulo e que a proposta é integrar serviços de saúde, educação e assistência social.

A deputada federal suplente Ely Santos também participou do encontro e reforçou a importância de ampliar o apoio às famílias, principalmente às mães atípicas.

“Hoje, graças a Deus, há avanços no apoio às pessoas com autismo, mas ainda precisamos olhar com mais atenção para as mães, que enfrentam dificuldades para trabalhar por conta da rotina de cuidados. Nosso objetivo é ampliar políticas que tragam desenvolvimento e suporte para essas famílias”, afirmou.

Outro tema que ganhou força durante o evento foi a falta de políticas públicas para autistas na vida adulta. Especialistas e participantes alertaram para a ausência de acompanhamento após a maioridade, o que acaba colocando muitos na invisibilidade.

O encontro reforçou o papel de Taboão da Serra na discussão sobre o autismo e consolidou o evento como espaço de construção de políticas públicas, reunindo propostas, experiências e demandas da população para ampliar a inclusão e a qualidade de vida das pessoas com TEA e suas famílias.