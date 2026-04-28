Nova função do iFood “Rotas Disponíveis” já está ativa para entregadores de Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e Embu-Guaçu 

Direto da redação

Entregadores de Taboão da Serra, Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra já podem utilizar a nova função “Rotas Disponíveis”, lançada pelo iFood, que permite escolher quais pedidos desejam realizar diretamente pelo aplicativo.

A ferramenta mostra uma lista de entregas próximas, com informações como valor e trajeto, dando ao profissional a opção de selecionar as corridas mais vantajosas. Até então, os pedidos eram enviados automaticamente pelo sistema, sem possibilidade de escolha.

Com a mudança, a expectativa é de mais autonomia para os entregadores, além de maior agilidade na distribuição dos pedidos. A medida também tende a impactar o tempo de entrega para os clientes e a organização da logística dos estabelecimentos.

Para acessar o recurso, o entregador deve entrar no aplicativo, clicar em “Rotas Disponíveis”, verificar as opções na região onde está conectado e escolher a rota desejada.

A funcionalidade já foi liberada em cidades da Grande São Paulo e em outras regiões do país e faz parte de uma estratégia de modernização do sistema de entregas da plataforma.