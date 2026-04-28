GCM prende suspeito após tentativa de furto no Pachá e invasão ao Conselho Tutelar em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) na madrugada desta segunda-feira (27), após tentar furtar o restaurante Pachá Pizza Bar e invadir a sede do Conselho Tutelar, em Taboão da Serra.

A ocorrência começou no Jardim Bom Tempo, quando um funcionário do restaurante flagrou o suspeito tentando levar quatro cadeiras do estabelecimento durante a madrugada. Ao ser surpreendido, o homem abandonou os objetos e tentou agredir o trabalhador com uma caneta. A vítima conseguiu se esquivar, mas sofreu uma lesão no pé.

Após a fuga, o suspeito seguiu em direção à Avenida Doutor José Maciel e invadiu o prédio do Conselho Tutelar, que estava com o portão encostado. Com apoio do sistema de monitoramento, equipes da GCM localizaram o indivíduo dentro do local e realizaram a prisão.

O homem foi reconhecido pela vítima e encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde permaneceu à disposição da Justiça.

O restaurante já havia sido alvo de outros furtos recentes. Em ocasiões anteriores, foram levados móveis, utensílios, bebidas e até celular, além de danos à estrutura do estabelecimento.

A polícia investiga a participação de um segundo indivíduo, que conseguiu fugir.