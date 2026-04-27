Deputado estadual Eduardo Nóbrega participa da Caminhada de Conscientização do Autismo em Itapecerica da Serra e reforça apoio às famílias atípicas

Da assessoria do deputado

O deputado estadual Eduardo Nóbrega participou neste fim de semana da Caminhada de Conscientização do Autismo, realizada em Itapecerica da Serra. O evento reuniu famílias atípicas, lideranças locais e moradores em um importante momento de mobilização social, inclusão e defesa de direitos.

Reconhecido pelo trabalho em defesa das pessoas com deficiência e das famílias atípicas, Eduardo Nóbrega tem atuado de forma concreta na causa, com a destinação de recursos para fortalecer ações de acolhimento, atendimento especializado e ampliação de políticas públicas voltadas ao Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Durante o evento, o parlamentar destacou a importância da união entre sociedade civil e poder público para garantir avanços reais.

“Nosso compromisso é seguir trabalhando para ampliar o atendimento, gerar oportunidades e oferecer mais dignidade às famílias atípicas. Essa caminhada representa conscientização, respeito e esperança”, afirmou Eduardo Nóbrega.

O deputado também ressaltou o projeto regional de implantação de Centros TEA nos municípios do CONISUD, iniciativa que busca descentralizar o atendimento especializado, ampliar o acesso a terapias e oferecer suporte multidisciplinar às famílias da região.

Eduardo Nóbrega elogiou ainda o empenho da gestão municipal de Itapecerica da Serra, destacando o trabalho do prefeito Ramon Corsini e do vice-prefeito Allan Dias no apoio à causa e na abertura de diálogo com as famílias atípicas do município.

A caminhada reforçou a importância da conscientização sobre o autismo e do fortalecimento de políticas públicas que promovam inclusão, acolhimento e qualidade de vida para milhares de famílias em Itapecerica da Serra e em toda a região.