Dois homens suspeitos de executar empresário em Embu das Artes são presos pela Polícia Civil

Direto da redação

Na manhã desta segunda-feira (27), dois homens suspeitos de matar o empresário Donizete Aparecido Alexandre de Souza, de 62 anos, foram presos durante uma operação da Polícia Civil de São Paulo em Embu das Artes e na capital paulista.

O crime ocorreu no último dia 13 e foi registrado por câmeras de segurança. A vítima foi executada a tiros em frente a um estabelecimento de sua propriedade, localizado ao lado do aterro sanitário do município.

De acordo com as investigações, os suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta e abordaram o empresário. Um deles pediu para a irmã da vítima se afastar e, em seguida, efetuou os disparos. A ação durou cerca de dois minutos, e a dupla fugiu logo após o crime.

Durante a operação, a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Com os suspeitos, foram encontrados simulacros de armas, incluindo um falso fuzil, além de celulares, dinheiro falso, relógios, documentos, algemas, uma granada falsa e uma camiseta com identificação falsificada da Polícia Civil.

Segundo a Polícia Civil de São Paulo, os homens costumavam se passar por policiais civis para abordar vítimas. No dia do crime, eles teriam se identificado como investigadores, embora estivessem vestidos com uniformes semelhantes aos de prestadores de serviço.

A motivação do assassinato ainda é investigada. O caso segue sob investigação.