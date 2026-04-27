Audiência pública debate proposta do novo Plano Diretor de Taboão da Serra

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realizou, nesta quinta-feira, dia 23, a primeira audiência pública para discutir a proposta do novo Plano Diretor elaborado pela Secretaria de Habitação. A discussão contou com a presença dos 13 vereadores, secretários municipais, representante do Ministério Público, movimentos sociais e de moradia, além de moradores do município.

A construção da proposta do novo Plano Diretor de Taboão da Serra teve início em agosto de 2023, na gestão do ex-prefeito Aprígio. O estudo foi realizado pela FESPSP (Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo). A partir de janeiro de 2025, já com a nova gestão do prefeito Engenheiro Daniel, a Secretaria voltou a discutir o plano.

A apresentação do plano, com detalhes da elaboração, foi feita pelo servidor Adriano Passero, da Secretaria de Habitação. “É um plano diretor arrojado, que traz novas políticas e tenta demonstrar as novas realidades de Taboão da Serra, alinhando desenvolvimento econômico e social para que tenhamos uma cidade cada vez melhor”, disse.

Presidente da Câmara Municipal, Carlinhos do Leme reforçou a necessidade de ampla discussão em torno da proposta. “Teremos, no mínimo, duas audiências públicas. Se for preciso, teremos outras, para não errarmos, fazer justiça e melhorar a vida das pessoas. Quando se fala em Plano Diretor, estamos prevendo a forma de a cidade crescer de maneira organizada”, afirmou.

A promotora de Justiça, Dra. Letícia Ravacci, tem acompanhado de perto a discussão em torno do tema e reforçou a importância do novo Plano Diretor. “Estamos debatendo o plano juntamente com o Poder Executivo. É um plano complexo, mas muito importante para a cidade. Tenho certeza de que [os vereadores] vão votar da melhor forma possível”, disse.

Durante a discussão em torno da proposta do novo Plano Diretor, os vereadores demonstraram preocupação com alguns pontos, especialmente em relação ao zoneamento, principalmente na ampliação das chamadas áreas de centralidade e no risco de perda de áreas de ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social).

Líder do Movimento Sem Terra de Taboão da Serra, Paulo Félix reforçou o papel de cada vereador na votação, que ainda não tem data marcada. “Cabe aos vereadores e vereadoras eleitos a responsabilidade de decidir os destinos da cidade pelos próximos 10 anos. Viemos defender a moradia digna, o direito à casa própria”, afirmou.

A audiência pública foi transmitida ao vivo pelo YouTube da Câmara Municipal de Taboão da Serra. A próxima audiência acontece no dia 7 de maio, a partir das 18h, no plenário da Câmara.