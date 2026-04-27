Direito de Resposta: empresa se manifesta sobre caso de resíduo com forte odor em rua de Embu das Artes e contesta versão inicial

Direto da Redação

Após a repercussão da reportagem publicada pelo Taboão em Foco no início de abril, que relatou o descarte de um líquido com forte odor na Rua das Petúnias, no Jardim Lavorato, em Embu das Artes, a empresa Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. solicitou direito de resposta, concedido pela nossa redação, e apresentando sua versão dos fatos.

Na matéria original, moradores denunciaram que um caminhão teria despejado resíduo industrial na via, gerando forte odor e transtornos à população. Relatos apontavam ainda que o material seria proveniente da empresa, o que gerou preocupação e cobrança por providências.

Em sua manifestação ao Taboão em Foco, a Liotécnica afirma que o episódio ocorreu no dia 7 de abril de 2026, por volta das 20h, fora de suas dependências, durante uma etapa de transporte realizada por uma empresa terceirizada e o incidente foi causado por uma falha mecânica no veículo que transportava bagaço de cevada, descartando, portanto, ingerência direta da Liotécnica sobre o ocorrido.

A companhia também contesta a informação de que teria agido apenas após a repercussão da reportagem. Conforme o posicionamento oficial, as medidas de contenção e limpeza foram adotadas imediatamente após o conhecimento do fato, com ações iniciadas no dia 9 de abril — antes da publicação da segunda matéria que mencionava a limpeza da via após a repercussão.

Ainda segundo a empresa, foram mobilizadas equipes e empresas especializadas para mitigar os impactos, incluindo lavagem da via e suporte à comunidade local.

Outro ponto destacado pela Liotécnica é que, diferentemente do que foi relatado por moradores, o caso não se trata de descarte recorrente ou prática contínua, mas sim de um episódio pontual decorrente de falha no transporte.

A empresa reforça que atua com responsabilidade ambiental e afirma que está adotando as medidas legais cabíveis para contestar eventuais autuações e preservar sua imagem.

Por fim, a Liotécnica declarou permanecer à disposição para esclarecimentos e diálogo com a comunidade.

Nota da Redação: O Taboão em Foco, mantendo seu compromisso de informação com responsabilidade, concede o direito de resposta para que a empresa possa fazer o devido esclarecimento a nossa sua audiência.