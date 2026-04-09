Caminhão descarta resíduo com forte odor em rua de Embu das Artes e moradores reclamam

Direto da redação

Moradores do Jardim Lavorato, em Embu das Artes, denunciaram o descarte irregular de um líquido com forte odor na Rua das Petúnias, no fim da tarde desta quarta-feira (9).

De acordo com relatos, um caminhão teria despejado na via um resíduo industrial líquido, possivelmente proveniente do processamento de cevada. O cheiro intenso tomou conta da região, causando incômodo e preocupação entre os moradores.

Segundo as informações, o material seria proveniente da empresa Liotécnica. A situação gerou revolta na vizinhança, que cobra providências e fiscalização por parte dos órgãos responsáveis.

Moradores afirmam que não é a primeira vez que o problema ocorre. De acordo com os relatos, caminhões que transportam esse tipo de resíduo frequentemente passam pela região e acabam deixando vazamentos pelas ruas.

O mau cheiro, descrito como insuportável, tem afetado diretamente a rotina dos moradores. A preocupação aumenta devido à presença de uma escola próxima, com circulação de crianças pequenas.

Até a tarde desta quinta-feira (9), os resíduos ainda permaneciam na via, ampliando o desconforto e a insatisfação da população.