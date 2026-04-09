Prefeitura de Taboão da Serra inaugura Escola de Moda, Beleza e Estética e entrega Fundo Social revitalizado no Jardim Saporito

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra inaugurou na quarta-feira (8) a Escola de Moda, Beleza e Estética, no Jardim Saporito, e entregou a sede do Fundo Social totalmente revitalizada. A iniciativa integra o Programa Conecta e tem como objetivo oferecer cursos e oficinas gratuitos voltados à geração de renda e qualificação profissional.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Engenheiro Daniel, da vice-prefeita Erica Franquini, da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Kamila Bogalho, da secretária de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Laura Neves, além da deputada estadual Analice Fernandes, do ex-prefeito Fernando Fernandes, vereadores e secretários municipais.

Segundo o prefeito, a proposta é ampliar o acesso da população à qualificação profissional. “A capacitação abre portas, promove autonomia e fortalece a economia da cidade”, afirmou.

A secretária Laura Neves destacou que o Programa Conecta foi estruturado para atender às demandas do mercado de trabalho. “Os cursos são voltados à geração de renda e ao incentivo ao empreendedorismo”, disse.

Estrutura revitalizada

A obra foi realizada pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e incluiu reforma da cobertura, reestruturação dos ambientes internos, substituição de piso, nova pintura e melhorias nas instalações elétricas e hidráulicas. O espaço também recebeu nova identidade visual, com foco em acessibilidade e melhor atendimento à população.

Programa Conecta

O Programa Conecta reúne quatro escolas profissionalizantes com cursos gratuitos. Na unidade de Moda, Beleza e Estética, são oferecidos 25 cursos voltados à capacitação dos moradores de Taboão da Serra.

Informações sobre inscrições podem ser obtidas pelo telefone (11) 4788-7888.

Fundo Social

Com a revitalização, o Fundo Social passa a contar com um espaço mais moderno e funcional, ampliando o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

Serviço

Programa Conecta – Moda, Beleza e Estética

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 242 – Jardim Saporito

Telefone: (11) 4788-7888

Fundo Social

Endereço: Rua Marechal Floriano Peixoto, 242 – Jardim Saporito

Telefone: (11) 4701-9021