Eduardo Nóbrega estreia no SBT como “Advogado do Povo” e defende prisão perpétua para feminicídio

Da assessoria do deputado

Deputado participa do Primeiro Impacto de terça a sexta, a partir das 9h30, levando ao público temas urgentes como o combate ao feminicídio

O deputado estadual Eduardo Nóbrega passou a integrar o time do programa Primeiro Impacto, exibido pelo SBT, levando sua atuação política para um dos maiores espaços de debate popular da TV brasileira.

Conhecido agora como “Advogado do Povo”, apelido recebido durante sua participação no programa, Eduardo tem contribuído com análises diretas e posicionamentos firmes sobre temas sensíveis e urgentes da sociedade.

Ao lado do apresentador Marcão do Povo, o deputado vem abordando, entre outros assuntos, o aumento alarmante dos casos de feminicídio no Brasil, tema que tem ganhado destaque em suas falas.

“Não podemos mais aceitar que mulheres continuem sendo vítimas de crimes tão brutais. O feminicídio precisa ser tratado com o máximo rigor da lei. Defendo, sim, a prisão perpétua para quem comete esse tipo de crime”, afirmou Eduardo Nóbrega durante o programa.

Marcão do Povo também destacou a presença do parlamentar na atração. “O Eduardo vem com essa visão de quem está na linha de frente, ouvindo o povo. Por isso o apelido de ‘Advogado do Povo’. Ele fala o que muita gente quer dizer”, diz.

A participação fixa de Eduardo Nóbrega no Primeiro Impacto acontece de terça a sexta-feira, a partir das 9h30, ampliando o alcance de pautas relevantes e aproximando ainda mais a política do dia a dia da população.

SERVIÇO:

Primeiro Impacto – SBT

De terça a sexta-feira

A partir das 9h30