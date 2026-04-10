Homem que atuava como “olheiro” de quadrilha de roubos a residências é preso em Embu das Artes em ação do Deic

Direto da redação

Um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em roubos a residências foi preso nesta quarta-feira (8) em Embu das Artes. De acordo com a Polícia Civil, ele tinha papel estratégico no grupo e atuava como responsável por monitorar imóveis e repassar informações aos criminosos.

A prisão foi realizada por agentes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), durante ação que também resultou na captura de outros dois suspeitos em Paraisópolis, na zona sul da capital paulista. Segundo as investigações, os três fazem parte de uma organização criminosa envolvida em diversos roubos a casas.

O homem detido em Embu das Artes era considerado peça-chave no esquema, pois realizava o levantamento de informações sobre os alvos, observando a movimentação das residências e indicando os melhores momentos para a prática dos crimes.

Já os outros dois suspeitos, que são irmãos, tinham funções diferentes dentro da quadrilha. Um deles era responsável por fornecer armas, enquanto o outro atuava na receptação e comercialização de joias roubadas.

Durante as diligências, os policiais apreenderam dois veículos, dinheiro em espécie, relógios, celulares, bolsas e diversas joias. Em um dos carros, localizado em uma concessionária, foi encontrada uma pistola com numeração raspada, além de carregador e munições.

As investigações apontam que o grupo é ligado a uma organização criminosa liderada por um homem conhecido como “Minotauro”, preso em setembro do ano passado e apontado como um dos principais responsáveis por roubos a residências na cidade de São Paulo.

Os três suspeitos, com idades entre 21 e 26 anos, foram encaminhados à 4ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes contra o Patrimônio, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e prender outros possíveis integrantes da quadrilha.