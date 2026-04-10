Previsão indica fim de semana sem chuva e com aumento de temperatura em Taboão da Serra

Direto da redação

A previsão do tempo para Taboão da Serra indica variação nas condições climáticas entre esta sexta-feira (10) e o domingo (12), com possibilidade de chuva isolada no início do período e predomínio de tempo firme no fim de semana.

Nesta sexta-feira (10), o dia começa com sol, mas há previsão de pancadas de chuva pela manhã, acompanhadas de trovoadas. Ao longo da tarde, o céu permanece com muitas nuvens, e à noite o tempo se estabiliza, sem previsão de chuva. As temperaturas variam entre 17°C e 23°C, com sensação térmica mais amena, podendo chegar a 16°C. A probabilidade de chuva é de 60%, com volume baixo, de apenas 0,1 mm.

A umidade do ar segue elevada, podendo atingir 97%, enquanto os ventos permanecem fracos. O índice de radiação ultravioleta é considerado muito alto, o que exige atenção à exposição ao sol, mesmo em períodos de nebulosidade.

No sábado (11), o tempo se mantém estável, com sol entre muitas nuvens ao longo de todo o dia e sem previsão de chuva. As temperaturas ficam entre 16°C e 25°C, mantendo o clima ameno. A umidade do ar continua elevada, próxima de 95%.

Já no domingo (12), o tempo segue firme, com sol e aumento gradual das temperaturas. Os termômetros variam entre 16°C e 28°C, indicando uma tarde mais quente em comparação aos dias anteriores. Apesar da presença de nuvens, não há previsão de chuva.

A tendência para o fim de semana é de tempo mais seco e temperaturas em elevação, favorecendo atividades ao ar livre, especialmente no domingo.