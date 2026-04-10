Taça das Favelas 2026 começa neste sábado (11) em Itapecerica da Serra com mais de 650 atletas

Direto da redação

A 5ª edição da Taça das Favelas de Itapecerica da Serra tem início neste sábado (11), reunindo equipes de diversas comunidades do município em um dos principais torneios de futebol de base da região. A abertura será realizada no Campo do Éder, conhecido como Arena Zé Alemão, no Valo Velho.

Promovida pela Central Única das Favelas (Cufa) de Itapecerica da Serra, com apoio da prefeitura, a competição contará com mais de 650 atletas, reforçando o papel do esporte como ferramenta de inclusão social, incentivo à prática esportiva e descoberta de novos talentos nas periferias.

O pontapé inicial do campeonato foi dado durante o Congresso Técnico realizado no último sábado, que reuniu autoridades municipais, organizadores e representantes das equipes. Na ocasião, foram apresentadas as diretrizes da competição, que será disputada em cinco grupos, reunindo times de diferentes bairros e comunidades.

A rodada de abertura do masculino acontece ao longo deste sábado (11), com seis partidas programadas. A expectativa é de jogos disputados e grande presença do público, mantendo a tradição do torneio de mobilizar moradores e fortalecer o vínculo entre as comunidades.

Ao longo dos anos, a Taça das Favelas tem se consolidado como um importante projeto esportivo e social no município, promovendo oportunidades para jovens atletas e incentivando a integração entre diferentes regiões da cidade.

Confira a programação da rodada de abertura:

10h – Favela do Jardim Santa Clara x Favela do Parque Paraíso 2

11h20 – Favela da Vila Gilda x Favela do Jardim Vera Cruz

12h40 – Favela do Jardim Idemori x Favela do Jardim Horizonte Azul

14h – Favela do Jardim Nissalves x Favela do Crispim

15h30 – Favela do Montesano x Favela do Jardim das Oliveiras

16h30 – Favela do Parque Jandaia x Favela do Mombaça