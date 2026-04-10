Embu das Artes: após reportagem, empresa realiza limpeza em via afetada por resíduos e forte odor deixado por caminhão

Direto da redação

Após a repercussão da denúncia publicada pelo Taboão em Foco, a empresa apontada como responsável pelo descarte irregular de um líquido com forte odor enviou equipes para realizar a limpeza na Rua das Petúnias, no Jardim Lavorato, em Embu das Artes.

De acordo com moradores, a ação ocorreu ainda na quinta-feira (9), após a empresa ser notificada. Um caminhão foi encaminhado ao local e funcionários realizaram a lavagem da via, que havia sido tomada por um resíduo líquido de origem industrial.

Apesar da intervenção, o problema ainda não foi totalmente solucionado. Moradores relatam que o cheiro forte persiste e questionam a eficácia da limpeza realizada. Também há preocupação com um bueiro na via, que estaria obstruído, o que pode comprometer o escoamento do material.

A ocorrência gerou indignação na região, especialmente porque, segundo relatos, episódios semelhantes já teriam acontecido anteriormente. Moradores afirmam que caminhões que transportam esse tipo de resíduo passam com frequência pelo bairro e, em alguns casos, apresentam vazamentos.

Diante da situação, a população cobra fiscalização mais rigorosa e medidas permanentes para evitar novos casos de descarte irregular na região.