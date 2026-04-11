Caos no trânsito nesta sexta (10) faz Prefeitura cancelar mudanças nas vias do Parque Assunção

Direto da Redação

Após cinco dias de testes, a Prefeitura de Taboão da Serra decidiu encerrar as mudanças no trânsito na região do Parque Assunção a partir deste sábado (11). Previsto durar apenas dois dias (segunda e terça), a medida chegou a ser prorrogada por “15 dias” pela Secretaria de Mobilidade, mas o caos desta sexta-feira, que travou a região, tornou a medida insustentável.

Defendida pelo secretário de trânsito, transportes e mobilidade urbana, Marcos Paulo, as mudanças não convenceram o prefeito Engenheiro Daniel, que sequer foi consultado previamente sobre as propostas de mudanças. Desde então, o mandatário virou alvo principal das críticas nas redes sociais de motoristas que pediam para revogar a decisão.

Segundo o site O Taboanense, a revogação foi uma decisão do prefeito Engenheiro Daniel, sem a anuência do secretário Marcos Paulo, que defendia 15 dias de testes. Pesou também as críticas dos vereadores, que também não paravam de receber críticas de motoristas.

A expectativa é que neste sábado todas as intervenções sejam retiradas e os motoristas voltem a circular normalmente pelo Parque Assunção. Na prática, o estudo que a Secretaria afirma ter feito se mostrou ineficaz e deve ser engavetado.

MUDANÇAS

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Mobilidade Urbana de Taboão da Serra fez uma série de mudanças nas vias próximas a Praça Miguel Ortega, que passou a ser mão única. Outras vias menores também tiveram seus sentidos alterados, mas não deram conta do fluxo de veículos.