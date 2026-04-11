loader-image
temperature icon 16°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Caos no trânsito nesta sexta (10) faz Prefeitura cancelar mudanças nas vias do Parque Assunção

Compartilhar notícia

Direto da Redação

Após cinco dias de testes, a Prefeitura de Taboão da Serra decidiu encerrar as mudanças no trânsito na região do Parque Assunção a partir deste sábado (11). Previsto durar apenas dois dias (segunda e terça), a medida chegou a ser prorrogada por “15 dias” pela Secretaria de Mobilidade, mas o caos desta sexta-feira, que travou a região, tornou a medida insustentável.

Defendida pelo secretário de trânsito, transportes e mobilidade urbana, Marcos Paulo, as mudanças não convenceram o prefeito Engenheiro Daniel, que sequer foi consultado previamente sobre as propostas de mudanças. Desde então, o mandatário virou alvo principal das críticas nas redes sociais de motoristas que pediam para revogar a decisão.

Segundo o site O Taboanense, a revogação foi uma decisão do prefeito Engenheiro Daniel, sem a anuência do secretário Marcos Paulo, que defendia 15 dias de testes. Pesou também as críticas dos vereadores, que também não paravam de receber críticas de motoristas.

A expectativa é que neste sábado todas as intervenções sejam retiradas e os motoristas voltem a circular normalmente pelo Parque Assunção. Na prática, o estudo que a Secretaria afirma ter feito se mostrou ineficaz e deve ser engavetado.

MUDANÇAS

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Mobilidade Urbana de Taboão da Serra fez uma série de mudanças nas vias próximas a Praça Miguel Ortega, que passou a ser mão única. Outras vias menores também tiveram seus sentidos alterados, mas não deram conta do fluxo de veículos.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.

Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.