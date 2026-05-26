Programa ‘Mulheres de Peito’ leva Carreta da Mamografia com exames gratuitos para Embu-Guaçu entre os dias 26 de maio e 6 de junho

Direto da redação

Entre os dias 26 de maio e 6 de junho, mulheres de Embu-Guaçu poderão realizar exames gratuitos de mamografia por meio do programa estadual “Mulheres de Peito”, iniciativa do Governo de São Paulo voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama.

A Carreta da Mamografia está instalada na Rua Benedito Jandiro Soares, 495, no Jardim da Represa do Cipó, oferecendo atendimento para mulheres acima de 35 anos que não realizaram mamografia nos últimos 12 meses.

Os atendimentos acontecem de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h, exceto feriados. As senhas são distribuídas gratuitamente por ordem de chegada, com limite de até 50 atendimentos por dia durante a semana e 25 aos sábados.

Para realizar o exame, mulheres entre 50 e 74 anos precisam apresentar apenas RG e cartão do SUS. Já pacientes entre 35 e 49 anos e mulheres acima de 74 anos devem levar também pedido médico.

Segundo o Governo do Estado de São Paulo, caso sejam identificadas alterações nos exames, as pacientes serão encaminhadas para unidades de referência do SUS para realização de exames complementares e acompanhamento especializado.

A iniciativa faz parte do programa Mulheres de Peito, que percorre diversas cidades paulistas com o objetivo de ampliar o acesso à mamografia gratuita e reforçar a importância da prevenção ao câncer de mama.

Serviço

Local: Rua Benedito Jandiro Soares, 495 – Jardim da Represa do Cipó – Embu-Guaçu

Data: de 26 de maio a 6 de junho

Horários:

Segunda a sexta-feira: das 8h às 17h

Sábados: das 8h às 12h

Documentos necessários: