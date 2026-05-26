Cartão TOP ganha novos pontos de emissão em Embu das Artes e Itapecerica da Serra

Direto da redação
Moradores de Embu das Artes e Itapecerica da Serra agora contam com novos pontos de emissão do Cartão TOP, utilizado no transporte intermunicipal da Grande São Paulo e na integração com sistemas metroferroviários.
A novidade foi anunciada pela Autopass, empresa responsável pelo sistema, e tem como objetivo facilitar o acesso da população ao cartão utilizado diariamente por milhares de passageiros da região.
Com a ampliação do serviço, passageiros poderão emitir o Cartão TOP de forma mais rápida e sem necessidade de agendamento prévio, diretamente nos novos postos de atendimento instalados nas duas cidades.
Em Itapecerica da Serra, o atendimento acontece na Avenida Dona Anila, 191, no bairro Olaria. Já em Embu das Artes, o novo ponto de emissão funciona na Rodoviária Municipal, localizada na Avenida Elias Yazbek, 785, Sala 5.
Além da emissão presencial, os usuários também podem solicitar o cartão pelo aplicativo TOP e optar pelo recebimento em casa.
O Cartão TOP é utilizado nas linhas intermunicipais da EMTU, além da integração com o Metrô e a CPTM, sendo uma das principais formas de pagamento do transporte público na Região Metropolitana de São Paulo.
A expectativa é que os novos pontos reduzam filas e facilitem o acesso dos moradores de Embu das Artes e Itapecerica da Serra ao serviço, principalmente para quem depende diariamente do transporte público para trabalhar, estudar e se deslocar pela Grande São Paulo.
Confira os novos pontos de atendimento do Cartão TOP
Embu das Artes
Rodoviária Municipal
Avenida Elias Yazbek, 785 – Sala 5
Atendimento:
- Segunda a sexta-feira: das 8h às 17h
- Sábados: das 8h às 12h
Itapecerica da Serra
Avenida Dona Anila, 191 – Olaria
Atendimento:
- Segunda a sexta-feira: das 8h às 17h