Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania abre inscrições para Concurso de Beleza “Pretas que Inspiram”

Direto da redação

A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de Taboão da Serra está com inscrições abertas para o Concurso de Beleza “Pretas que Inspiram – Tereza de Benguela”, iniciativa voltada à valorização, autoestima e representatividade das mulheres negras no município. As interessadas podem se inscrever até o dia 20 de junho.

O concurso é destinado a jovens negras — pretas ou pardas — cis e trans, com idades entre 14 e 24 anos. A final será realizada no dia 25 de julho, data em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela.

Segundo a coordenadora de Igualdade Racial e organizadora do projeto, Jaciara Profirio, o objetivo da ação é fortalecer a identidade e o protagonismo das participantes.

“Nós queremos estimular a autoestima destas jovens, celebrando a inclusão e a diversidade da beleza e potência dessas mulheres negras. A data da final foi escolhida com esse intuito também, de ser um símbolo do que essas mulheres são capazes de realizar quando são ouvidas”, afirmou.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, localizada na Praça Miguel Ortega, 306, no Parque Assunção, ou através do e-mail cidadania@ts.sp.gov.br.

Para participar, é necessário apresentar uma foto de meio corpo, RG, CPF e comprovante de endereço de Taboão da Serra. No caso das menores de idade, também será exigida uma autorização escrita à mão pelos pais ou responsáveis.

O concurso será dividido em duas categorias: participantes de 14 a 17 anos e jovens de 18 a 24 anos. Após o encerramento das inscrições, um comitê de avaliação fará a seleção das finalistas.

O secretário de Direitos Humanos e Cidadania, Professor Moreira, destacou que a iniciativa busca ampliar espaços de reconhecimento e valorização da população negra na cidade.

“Convido todas as jovens negras de Taboão da Serra a participarem do concurso Pretas que Inspiram. Este é um espaço de valorização da história, força e identidade da mulher negra, algo que a gestão do prefeito Engenheiro Daniel tem trabalhado para fortalecer em nossa cidade”, declarou.

A organização informa que o concurso pretende ir além dos padrões tradicionais de beleza, promovendo também debates sobre identidade, inclusão, cultura e empoderamento feminino.

Serviço

Concurso de Beleza: Pretas que Inspiram – Tereza de Benguela

Inscrições até: 20 de junho

Final: 25 de julho de 2026

Local de inscrição: Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania

Endereço: Praça Miguel Ortega, 306, Parque Assunção – Taboão da Serra

Horário: Segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

E-mail: cidadania@ts.sp.gov.br

Telefone: (11) 4788-5620