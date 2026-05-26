Câmara Municipal de Taboão da Serra terá três audiências públicas nesta semana

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realizará, nesta semana, três audiências públicas para discutir temas ligados às finanças públicas, saúde e planejamento orçamentário do município.

As reuniões acontecerão no plenário da Câmara Municipal, com participação presencial e transmissão on-line pelo canal oficial do Legislativo no YouTube.

A primeira audiência acontece na terça-feira, dia 26 de maio, às 18h, e terá como tema a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais relativas ao 1º quadrimestre de 2026. A convocação foi feita pela Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara.

Ainda na terça-feira, às 19h, será realizada audiência pública para apreciação do Projeto de Lei que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, documento que estabelece as metas e prioridades da administração municipal para o próximo ano.

As duas audiências serão realizadas pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento que é composta pelos vereadores Celo Gallo (Presidente), Dídio Conceição (vice-presidente) e Vanderley Bressan (membro).

Já na quarta-feira, dia 27 de maio, às 18h, acontece a audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde, referente ao 1º quadrimestre de 2026. O encontro será conduzido pela Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social da Câmara Municipal, que é composta pelos vereadores Enfermeiro Rodney (presidente), Donizeti (vice) e Professora Najara Costa (membra).

A participação da população é considerada fundamental para fortalecer a transparência e ampliar o diálogo entre o Poder Público e a sociedade. Os moradores também poderão encaminhar dúvidas e questionamentos previamente por e-mail às comissões responsáveis (comissoes@camarataboao.sp.gov.br) .

As audiências públicas fazem parte do calendário oficial do Legislativo e têm como objetivo debater temas ligados à gestão pública, planejamento financeiro e aplicação dos recursos municipais.

Serviço

Audiência Pública – Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2026

Data: terça-feira, 26 de maio

Horário: 18h

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra

Endereço: Estrada São Francisco, 2013, Jd. Helena – Taboão da Serra

Audiência Pública – Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2027

Data: terça-feira, 26 de maio

Horário: 19h

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra

Endereço: Estrada São Francisco, 2013, Jd. Helena – Taboão da Serra

Audiência Pública – Prestação de Contas da Saúde

Data: quarta-feira, 27 de maio

Horário: 18h

Local: Câmara Municipal de Taboão da Serra

Endereço: Estrada São Francisco, 2013, Jd. Helena – Taboão da Serra

Todas as audiências terão transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Câmara Municipal: https://www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373