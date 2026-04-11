Prefeito Engenheiro Daniel anuncia construção da UBS João Cândido no Jardim Salete

Direto da redação

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, anunciou a construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) João Cândido, que será implantada no Jardim Salete, atendendo também moradores do Núcleo Residencial Isabela e região. O anúncio foi feito na quarta-feira (8), durante a inauguração do Programa Conecta – Moda, Beleza e Estética e do Fundo Social, no Jardim Saporito.

A nova unidade será construída na Avenida Cid Nelson Jordano com a Rua Maria Patrícia da Silva e terá 684 m² de área. Assim como a UBS Cerro Largo, em construção no Sítio das Madres, a unidade será classificada como Porte III, conforme critérios do Ministério da Saúde.

A UBS contará com equipes de Saúde da Família, Saúde Bucal e profissionais multiprofissionais, com foco na ampliação do acesso à Atenção Primária em Saúde.

“Essa é mais uma obra que representa nosso compromisso com a saúde pública de qualidade. Vamos levar infraestrutura, profissionais e dignidade para mais perto das pessoas”, afirmou o prefeito.

O projeto prevê a execução completa da obra, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e insumos. A fiscalização será realizada pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

A construção da UBS João Cândido será viabilizada com recursos próprios da Prefeitura e emendas federais.