SETRAM realiza Pedágio do Bem no Pirajuçara com entrega de antenas corta-pipa e ações de segurança

Direto da redação

A Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana (SETRAM) realizou, na última quinta-feira (28), uma ação especial no Pirajuçara voltada à conscientização de motociclistas e motoristas sobre segurança no trânsito. A iniciativa aconteceu em parceria com a concessionária STR Honda e reuniu orientações educativas, distribuição de equipamentos de segurança e revisão preventiva de veículos.

Durante o chamado “Pedágio do Bem”, equipes da SETRAM distribuíram antenas corta-pipa, óleo lubrificante para correntes, chaveiros e realizaram revisões em itens de segurança das motocicletas. A ação teve como principal objetivo alertar os condutores sobre a importância da manutenção preventiva e da utilização correta dos equipamentos de proteção.

Além da entrega dos itens, agentes de trânsito também conversaram com motociclistas e motoristas sobre direção segura e conscientização no trânsito, reforçando medidas que ajudam a prevenir acidentes e melhorar a mobilidade urbana na cidade.

Segundo a SETRAM, iniciativas como essa buscam reduzir situações de risco no trânsito e garantir mais segurança tanto para condutores quanto para pedestres.

O secretário de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, Marcos Paulo de Oliveira, destacou a importância da ação realizada no município.

“Temos sempre em mente a segurança e o bem-estar de condutores e pedestres, com campanhas que promovem uma viagem segura. Estamos trabalhando para conscientizar a população e garantir um trânsito mais seguro para todos”, afirmou.

A ação integra o calendário de atividades educativas promovidas pela secretaria ao longo do ano em Taboão da Serra.