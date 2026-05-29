Prefeitura de Taboão da Serra presta contas do 1º quadrimestre durante audiência pública na Câmara Municipal

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realizou, nesta terça-feira, dia 26, audiência pública para apresentação e avaliação das metas fiscais referentes ao primeiro quadrimestre de 2026. O encontro aconteceu no plenário do Legislativo e foi conduzido pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Celso Gallo.

A audiência contou com a participação da secretária municipal da Fazenda, Viviane de Almeida Camargo, representando a Prefeitura de Taboão da Serra, além dos vereadores Dídio Conceição e Enfermeiro Rodney.

Durante a apresentação, a Secretaria da Fazenda detalhou os principais números da execução orçamentária do município, conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Foram apresentados demonstrativos relacionados ao balanço orçamentário consolidado, receita corrente líquida, despesas com pessoal, investimentos em saúde e educação, dívida consolidada líquida, restos a pagar e relatórios de gestão fiscal.

Segundo a administração municipal, a audiência pública é um instrumento importante de transparência e controle das contas públicas, permitindo que vereadores e moradores acompanhem a situação financeira da cidade.

O presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Celso Gallo, destacou a importância da prestação de contas para garantir transparência na aplicação dos recursos públicos. “A Câmara Municipal tem o papel de fiscalizar e acompanhar como os recursos da cidade estão sendo aplicados. Essa audiência é fundamental para que a população tenha acesso às informações e possa entender a situação financeira do município”, afirmou.

A secretária municipal da Fazenda, Viviane de Almeida Camargo, ressaltou que a apresentação segue as exigências previstas na legislação federal e reforça o compromisso da administração municipal com a transparência fiscal.

“Estamos apresentando todos os demonstrativos exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mostrando receitas, despesas e investimentos realizados pela Prefeitura neste primeiro quadrimestre de 2026”, declarou.

Durante a audiência também foram apresentados dados sobre os investimentos mínimos constitucionais em saúde e educação, além dos índices de despesa com pessoal e da situação previdenciária do município.

A audiência pública foi transmitida ao vivo pelo canal oficial da Câmara Municipal no YouTube e ficou aberta para acompanhamento da população.