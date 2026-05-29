Nany Alberto assume Coordenadoria de Direitos Humanos de Taboão da Serra

Direto da redação

A Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania de Taboão da Serra está sob nova direção. Desde o dia 5 de maio, Andreanne Aparecida Alberto, conhecida como Nany Alberto, passou a comandar o órgão ligado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania.

Servidora de carreira, formada em Gestão de Recursos Humanos e estudante de Psicologia, Nany chega à função com o objetivo de fortalecer as políticas públicas humanizadas e ampliar o trabalho em rede com outras secretarias e serviços do município.

Ao assumir o cargo, a nova coordenadora destacou o compromisso com o diálogo, acolhimento e construção coletiva. “Agradeço ao secretário Professor Moreira pela confiança e pela oportunidade de atuar como Coordenadora de Direitos Humanos e Cidadania. Sabemos dos desafios atuais existentes na Secretaria, mas estou disposta a me dedicar para construir boas relações e fortalecer parcerias, para que o trabalho em equipe e em rede fluam da melhor forma possível”, afirmou.

Criadas durante a gestão do prefeito Engenheiro Daniel, a Secretaria e a Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania têm como principal missão promover inclusão social, garantir direitos e oferecer acolhimento à população em situação de vulnerabilidade.

O secretário Professor Moreira também comentou a chegada da nova titular e reforçou a importância do fortalecimento das ações da pasta. “A vinda da Nany Alberto consolida o compromisso da nossa gestão que é acolher as vulnerabilidades, combater as desigualdades e garantir que cada cidadão se sinta de fato enxergado e protegido pelo poder público”, destacou.

A Coordenadoria de Direitos Humanos e Cidadania funciona na Praça Miguel Ortega, 306, no Parque Assunção, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.