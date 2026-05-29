Prazo para declarar o Imposto de Renda termina nesta sexta-feira (29); não entregar declaração gera multa

Direto da redação

Os contribuintes que ainda não entregaram a declaração do Imposto de Renda 2026 têm até às 23h59 desta sexta-feira (29) para enviar os dados à Receita Federal. Quem perder o prazo estará sujeito ao pagamento de multa e poderá ter o CPF irregular.

A Receita Federal estima receber cerca de 44 milhões de declarações neste ano. Para agilizar o processo, o órgão recomenda o uso da declaração pré-preenchida, disponível para usuários com conta gov.br nível prata ou ouro.

Mesmo quem não conseguiu reunir todos os documentos deve entregar a declaração dentro do prazo para evitar penalidades. Depois, caso seja necessário, os dados podem ser corrigidos por meio de uma declaração retificadora.

A multa para quem atrasar a entrega começa em R$ 165,74 e pode chegar a 20% do imposto devido. Além disso, o contribuinte pode enfrentar dificuldades para emitir documentos, financiamentos e certidões caso o CPF fique irregular.

Devem declarar o Imposto de Renda os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.584 em 2025, além de pessoas que tiveram ganhos na bolsa de valores, patrimônio superior a R$ 800 mil, rendimentos no exterior ou ganho de capital na venda de bens.

A declaração pode ser feita pelo programa da Receita Federal no computador, pelo portal e-CAC ou aplicativo oficial do órgão.