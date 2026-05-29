Taboão da Serra terá mínima de 12°C e fim de semana sem chances de chuva

Direto da redação

Os moradores de Taboão da Serra devem enfrentar um fim de semana de temperaturas baixas e tempo firme. A previsão indica mínima de 12°C entre sexta-feira (29) e domingo (31), sem chances de chuva na cidade.

Nesta sexta-feira (29), os termômetros variam entre 13°C e 18°C. O dia será marcado por sol entre muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o céu continua bastante encoberto, mas sem previsão de precipitação.

No sábado (30), o tempo segue estável, com mínima de 13°C e máxima de 20°C. O sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia e a umidade do ar permanece elevada.

Já no domingo (31), a temperatura mínima cai para 12°C, enquanto a máxima pode chegar aos 22°C. O dia terá muitas nuvens, mas também períodos de abertura de sol.

Mesmo com o frio nas primeiras horas do dia e durante a noite, o fim de semana será favorável para atividades ao ar livre, já que não há previsão de chuva para a região.