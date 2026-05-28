TJ SP abre inscrições para processo seletivo de estágio 2026 com vagas em Taboão da Serra, Embu das Artes e região

Por Samara Matos, na redação

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ SP) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio 2026 voltado a estudantes do ensino médio. As oportunidades contemplam diversas cidades da Grande São Paulo, incluindo Taboão da Serra, Embu das Artes, Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra.

O processo seletivo é destinado a alunos regularmente matriculados no 1º ou 2º ano do ensino médio, desde que estejam a pelo menos seis meses da conclusão do curso. Para participar, é necessário ter idade mínima de 16 anos.

Os estudantes aprovados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 600 mensais, além de auxílio-transporte de R$ 14 por dia. A jornada de estágio será de 20 horas semanais, com carga diária de quatro horas, de segunda a sexta-feira. Os candidatos poderão escolher entre os horários das 9h às 13h ou das 13h às 17h.

Embora o TJ SP não tenha divulgado o número oficial de vagas para 2026, seleções anteriores chegaram a disponibilizar cerca de 2 mil oportunidades em todo o estado.

Além de Taboão da Serra, Embu das Artes, Embu-Guaçu e Itapecerica da Serra, o processo seletivo contempla municípios como Osasco, Cotia, Carapicuíba, Barueri, Diadema, Guarulhos, Jundiaí, Mogi das Cruzes e São Paulo, entre outros.

A seleção será realizada de forma totalmente on-line, por meio do site do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), responsável pela organização do processo seletivo. A prova ficará disponível durante o período de inscrição e poderá ser realizada inclusive aos sábados, domingos e feriados.

O exame contará com 30 questões objetivas, divididas entre:

10 perguntas de língua portuguesa;

10 questões de matemática;

10 perguntas de conhecimentos gerais.

Segundo o edital, os candidatos aprovados serão convocados conforme a demanda do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Como se inscrever

Os interessados devem realizar cadastro e inscrição pelo site oficial do CIEE. O prazo é contínuo e ficará aberto durante todo o ano de 2026, conforme necessidade de contratação do órgão.

O estágio no TJ SP é considerado uma oportunidade importante para jovens da região conquistarem experiência profissional no setor público, ampliarem conhecimentos e iniciarem a trajetória no mercado de trabalho ainda durante os estudos.