Mãe denuncia falha em elevador de ônibus circular que impediu embarque de filho cadeirante em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

Um cadeirante enfrentou dificuldades para utilizar o transporte público na manhã desta terça-feira (7), após não conseguir embarcar em um ônibus da linha Circular 5, operado pela Viação Pirajuçara, na Avenida Paulo Ayres, em frente ao posto de gasolina Pinzeta, em Taboão da Serra.

De acordo com relato da mãe à reportagem do Taboão em Foco, ela e o filho aguardavam no ponto há mais de uma hora por transporte. Durante esse período, o ônibus da linha 347 — EMTU (Embu das Artes – Parque Industrial / Taboão da Serra – Centro) — passou pelo local sem realizar a parada.

Diante da situação, a mãe optou por tentar embarcar em um ônibus da linha Circular 5, que estava no ponto. Segundo ela, o motorista prestou atendimento e desceu do veículo para acionar o elevador de acessibilidade. No entanto, após diversas tentativas, foi constatado que o equipamento não estava funcionando.

Sem condições de embarque, o cadeirante não conseguiu utilizar o transporte, mesmo com a tentativa de auxílio do condutor. Gerando revolta na mae que gravou um video, apos passar mais de uma hora tentando embarvra com o filho em um pnto de onibs

O Taboão em Foco entrou em contato com a Viaçao Pirajuçara responsável pela linha para solicitar esclarecimentos sobre o funcionamento do elevador e as condições do veículo, mas até o fechamento desta matéria não houve retorno.

O caso expõe falhas no atendimento a pessoas com deficiência no transporte público, especialmente no que diz respeito ao funcionamento dos equipamentos obrigatórios de acessibilidade.