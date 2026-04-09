Prefeitura de Embu das Artes abre processo seletivo com 65 vagas temporárias para professores

Direto da redação
A Secretaria de Educação de Embu das Artes está com processo seletivo aberto para a contratação temporária de 65 professores, além da formação de cadastro reserva. As oportunidades são para diferentes áreas da educação básica, com salário de R$ 27,80 por hora-aula. As inscrições seguem até o dia 15 de abril.
O processo seletivo, de caráter emergencial, tem como objetivo suprir a demanda de profissionais na rede municipal de ensino e garantir a continuidade das atividades escolares.
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, mediante o pagamento de taxa no valor de R$ 75,92. Os interessados devem acessar o edital para conferir todos os requisitos, critérios de seleção e demais informações do certame.
Vagas disponíveis
Professor de Educação Básica I
Professor de Educação Básica II – Arte
Professor de Educação Básica II – Ciências Naturais
Professor de Educação Básica II – Educação Física
Professor de Educação Básica II – Espanhol
Professor de Educação Básica II – Filosofia
Professor de Educação Básica II – Geografia
Professor de Educação Básica II – História
Professor de Educação Básica II – Inglês
Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa
Professor de Educação Básica II – Matemática
Edital: https://www.embudasartes.sp.gov.br/concursos/003-2026