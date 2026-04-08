Criança de 8 anos é liberada sem autorização de escola em Taboão e família vive momentos de desespero à procura; Secretaria abre investigação

Direto da redação

Na segunda-feira (6), uma criança de 8 anos saiu da EMEB Professora Therezinha Volpato Baro, em Taboão da Serra, sem autorização, gerando momentos de desespero para a família e mobilizando buscas pela região.

De acordo com o relato da mãe, a situação foi descoberta no momento em que os responsáveis chegaram à escola para buscar a menina e foram informados de que ela já não estava na unidade. “Minha filha simplesmente não estava mais na escola quando fomos buscá-la”, afirmou.

Sem qualquer informação sobre o paradeiro da criança, a família acionou a Guarda Civil Municipal e iniciou uma busca por conta própria. Durante cerca de uma hora, não houve confirmação de onde a menina poderia estar.

Ainda segundo a mãe, a criança entrou por engano em uma perua escolar e acabou sendo deixada na casa de um desconhecido. “Foi um desespero total. A gente não sabia o que tinha acontecido”, relatou. Apesar da situação, a menina foi localizada e retornou em segurança para casa.

O caso levanta questionamentos sobre os procedimentos adotados no momento da saída dos alunos, etapa considerada sensível dentro da rotina escolar. A mãe afirma que espera esclarecimentos sobre o que ocorreu. “Quero entender como isso aconteceu e garantir que não aconteça novamente”, disse.

Investigação

A Secretaria Municipal de Educação informou que tomou conhecimento do caso e que determinou a abertura de um processo administrativo para apurar os fatos.

Confira a nota na íntegra:

“A Secretaria Municipal de Educação informa que tomou conhecimento dos fatos reportados na data de ontem e, de forma imediata, já adotou as providências cabíveis, dentre elas a solicitação de instauração de processo administrativo, com a finalidade de apurar rigorosamente os acontecimentos ocorridos na EMEB Professora Therezinha Volpato Baro, envolvendo a criança.

Cumpre destacar que todas as unidades escolares da rede municipal seguem protocolos de segurança. Ressalta-se, ainda, que o fato ocorrido configura, em princípio, situação isolada, a qual será devidamente investigada, com a adoção das medidas pertinentes, caso necessário”, disse.