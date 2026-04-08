Prefeitura de Taboão da Serra inicia remoção de entulho acumulado na Usina

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra iniciou, na última quinta-feira (2), a remoção do entulho acumulado no terreno da Secretaria de Serviços Urbanos e Manutenção, conhecido como Usina. O material é resultado do descarte irregular em diferentes pontos da cidade e foi recolhido previamente pela administração municipal em áreas públicas e locais considerados viciados.

De acordo com a Prefeitura, parte do entulho já estava no local desde o início da atual gestão. O prefeito Engenheiro Daniel destacou as dificuldades enfrentadas nos primeiros meses de governo.

“Além da montanha de entulho, recebemos a Prefeitura endividada e com importantes licitações vencidas, o que nos impediu de retirar esse material de imediato e dar a destinação correta. Sabíamos que não seria um trabalho fácil, estamos colocando a casa em ordem e nossas equipes estão empenhadas para retirar tudo o mais breve possível”, afirmou.

Cronograma de limpeza e zeladoria

A Secretaria de Manutenção segue um cronograma contínuo de zeladoria urbana, com ações como limpeza de vias públicas, desobstrução de bueiros, roçagem de mato, além da Operação Tapa-buraco e do serviço de Cata-bagulho.

Mesmo com os trabalhos em andamento, o secretário de Manutenção, Johnathan Noventa, reforçou a importância da colaboração da população para evitar o acúmulo de resíduos.

“É importante lembrar que toda essa montanha é devido ao descarte irregular que ainda existe em nossa cidade. Por isso, faço um pedido à população: nos ajude a manter Taboão da Serra organizada. Utilize os serviços que a Prefeitura disponibiliza, como os Ecopontos e o Cata-bagulho. Manter uma cidade limpa é um dever de todos nós”, destacou.

Descarte irregular é crime ambiental

A Prefeitura alerta que jogar lixo, entulho ou restos de construção em vias públicas configura crime ambiental. A prática pode gerar multa de até R$ 12 mil. Denúncias podem ser feitas por meio do site oficial do município.

Cata-bagulho atende mediante agendamento

O serviço de Cata-bagulho é oferecido gratuitamente mediante agendamento prévio. A cada solicitação, são recolhidos até quatro itens, como móveis, eletrodomésticos e eletrônicos fora de uso.

O agendamento pode ser feito presencialmente na Secretaria de Manutenção ou pelo telefone (11) 4788-4100.

Ecopontos recebem entulho e recicláveis

Os moradores também contam com dois Ecopontos disponíveis no município, que recebem até 20 sacos de entulho por dia, por morador, além de materiais recicláveis, móveis e eletrodomésticos.

Locais e horários de funcionamento: