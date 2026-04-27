Previsão do tempo indica semana com máxima de 29°C e chances de chuva e trovoadas em Taboão da Serra

Direto da redação

A semana em Taboão da Serra será marcada por variação no tempo, com períodos de sol, aumento de nuvens e ocorrência de chuva em diferentes dias.

Nesta segunda-feira (27), o dia começa com sol entre nuvens, mas há previsão de pancadas de chuva ainda pela manhã. À tarde, o tempo segue instável, com possibilidade de trovoadas. À noite, o cenário permanece com chuva. As temperaturas variam entre 19°C e 28°C.

Na terça-feira (28), o sol aparece entre muitas nuvens, mas a chuva ganha força à tarde, com possibilidade de pancadas mais intensas. À noite, ainda há previsão de instabilidade. A mínima segue em 19°C e a máxima chega a 26°C.

Na quarta-feira (29), o tempo fica mais firme, com sol entre nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. A chuva diminui, com baixo volume previsto. As temperaturas variam entre 19°C e 29°C.

Na quinta-feira (30), o tempo permanece mais estável, com sol entre muitas nuvens e ausência de chuva. A máxima prevista é de 27°C.

Na sexta-feira (1º), o cenário segue semelhante, com sol entre nuvens e tempo firme ao longo do dia. As temperaturas ficam entre 19°C e 28°C.

A semana será marcada por instabilidade principalmente no início, com maior concentração de chuva entre segunda e terça-feira, exigindo atenção dos moradores para mudanças rápidas no tempo.