Jovem de Embu-Guaçu morre após afogamento em praia de Mongaguá

Direto da redação

Um jovem de 20 anos, morador de Embu-Guaçu, morreu após se afogar na tarde do último sábado (25), em Mongaguá, no litoral de São Paulo.

De acordo com o Grupamento de Bombeiros Marítimo, a ocorrência foi registrada por volta das 15h40, na região da Praia Central, em um trecho conhecido como Edifício Paradiso.

A vítima foi encontrada em estado grave após se afogar. Segundo a corporação, o caso ocorreu em um ponto considerado de risco, possivelmente em razão das condições do mar.

O atendimento foi iniciado ainda na faixa de areia por uma equipe de salvamento, que realizou manobras de reanimação cardiopulmonar.

Na sequência, uma Unidade de Suporte Avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência deu continuidade ao atendimento e encaminhou o jovem ao Pronto-Socorro Central do Vera Cruz.

Apesar dos esforços das equipes, o óbito foi constatado na unidade hospitalar.