Procon-SP interdita padaria de supermercado em Taboão da Serra por irregularidades sanitárias; 500 kg de alimentos são descartados

Direto da redação

Uma operação do quadro Patrulha do Consumidor, exibido pelo R7, em conjunto com o Procon-SP, resultou na interdição da padaria do supermercado Batalha localizado no bairro Parque Pinheiros, em Taboão da Serra, na noite da última quarta-feira (22).

Durante a fiscalização, foram encontradas diversas irregularidades no setor. Entre os principais problemas estavam a falta de higienização adequada de máquinas e utensílios utilizados na produção de pães e doces, além de falhas nas condições de armazenamento dos alimentos.

A equipe também identificou produtos sem data de validade e armazenamento inadequado.

Diante das irregularidades, os fiscais determinaram a interdição imediata da padaria do estabelecimento. Ao todo, cerca de 500 quilos de alimentos foram descartados durante a ação.

O Procon-SP informou que o local só poderá retomar as atividades após realizar as adequações exigidas e passar por nova vistoria.