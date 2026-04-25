Kebrada Fashion leva desfile inclusivo e serviços gratuitos à Quadra do Clementino neste sábado (25)

Direto da redação

A Quadra do Clementino, em Taboão da Serra, será palco neste sábado (25) de uma ação que mistura moda, cultura e serviços à população. A partir das 14h, o espaço recebe o Movimento Kebrada Fashion, iniciativa que aposta na valorização da comunidade por meio de um desfile inclusivo e atividades gratuitas.

Diferente de eventos tradicionais do setor, o Kebrada Fashion leva a passarela para dentro da periferia. Mais de 30 moradores da região participam como modelos, incluindo pessoas atendidas por serviços sociais do município. A proposta é ampliar o acesso à moda e promover autoestima, dando visibilidade a histórias e perfis que raramente ocupam esse espaço.

Além do desfile, a programação inclui apresentações musicais de artistas independentes, com estilos que vão do reggae ao hip hop e ao trap. A ideia é transformar a quadra em um ponto de encontro cultural, reunindo diferentes expressões da quebrada em um mesmo evento.

Outro destaque é a oferta de serviços gratuitos ao público. Durante toda a programação, os moradores poderão acessar atendimentos como exames de vista, cuidados estéticos, quiropraxia e serviços de beleza, como tranças e esmaltação.

A ação é promovida por uma organização social com apoio do poder público municipal e reforça o uso de espaços esportivos como locais de convivência e integração. Para quem vive na região, a expectativa é de um sábado movimentado, com programação voltada tanto ao lazer quanto ao cuidado com a população.

Serviço

Local: Quadra do Clementino

Endereço: Rua Nicolau Gentile, 895 – Jardim Clementino

Data: sábado (25)

Horário: a partir das 14h

Entrada gratuita